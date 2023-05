Convenzione Stato-SINPAR al centro di una serata pubblica organizzata dal Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati Il 4 maggio verranno presentate le iniziative intraprese per un sostanziale risparmio per le casse pubbliche

Il Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati ha indetto per giovedì 4 maggio alle 21 presso la Sala Ex International di Borgo Maggiore una serata pubblica durante la quale discutere l'annoso problema della convenzione che SINPAR da oltre 40 anni ha con lo Stato. Una serata alla quale sono invitate istituzioni, cittadini e media e durante la quale verranno illustrati i percorsi intrapresi nei 4 anni di legislatura da parte della Segreteria di Stato per il Turismo, percorsi che hanno come obiettivo un sostanziale risparmio per le casse pubbliche. Ad oggi Governo e maggioranza non hanno confermato la loro volontà di procedere lungo strade che la Segreteria di Stato per il Turismo, sentiti i numerosi attori in causa, ha indicato. La serata pubblica organizzata dal Segretario di Stato per il Turismo servirà proprio per presentare numeri, dati, opportunità e iniziative legate alla convenzione fra lo Stato e SINPAR così che siano i cittadini a farsi una propria idea sull’intera vicenda.

