Convenzione tra il Servizio Protezione Civile e l'Agenzia Regionale per la Prevenzione,l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna - ARPAE

È stata recentemente sottoscritta dal Capo della Protezione Civile ing. Pietro Falcioni e dal Direttore Generale ARPAE ing. Paolo Ferrecchi la convenzione triennale fra il Servizio di Protezione Civile di San Marino e l’Arpae dell’Emilia Romagna per la formazione e la messa in atto di progetti di studio e ricerca comuni, finalizzati alla prevenzione del rischio idrometeorologico. Parte rilevante dell’accordo verte sullo studio condiviso del cambiamento climatico che non riguarda soltanto l’analisi del cambiamento climatico, ma anche la collaborazione nella ricerca, nella raccolta e nella condivisione dei dati e nell’individuazione di possibili strategie comuni per affrontarne gli effetti.

L’obiettivo è favorire una maggiore conoscenza del fenomeno e promuovere interventi coordinati per la tutela dell’ambiente e la riduzione dei rischi legati alle trasformazioni climatiche. L’Arpae assisterà il Servizio di Protezione Civile di San Marino nello sviluppo del Centro Funzionale sperimentale da poco nato e dedicato alla valutazione e alla gestione del rischio meteo-idrogeologico e idraulico. La collaborazione sarà finalizzata a rafforzare le capacità di monitoraggio e previsione degli eventi meteorologici e dei fenomeni ad essi collegati, attraverso la condivisione di competenze tecniche, metodologie, dati e strumenti operativi.

In particolare, il supporto potrà contribuire al miglioramento dei sistemi di analisi e di allertamento, favorendo una più tempestiva individuazione delle situazioni di potenziale criticità e una conseguente maggiore efficacia degli interventi di Protezione Civile.

L’iniziativa rappresenta inoltre un’opportunità per consolidare la cooperazione tra le strutture tecniche dei due territori e sviluppare procedure comuni per la prevenzione e la gestione delle emergenze.



Comunicato stampa

Servizio Protezione Civile









