Conversazioni su San Marino: il primo appuntamento sull’Europa

“Conversazioni su San Marino” il circolo di dialogo e approfondimento su temi sammarinesi di grande attualità, terrà la sua prima conversazione pubblica giovedì 11 aprile, alle ore 17,00 presso la sala conferenza dell’Hotel “La Grotta” in contrada Santa Croce, Città. Il tema messo a punto dalle cinque fondatrici riguarda l’Europa, il percorso per l’accordo di adesione, la recente relazione Aguilar, ma soprattutto la messa a fuoco dei contenuti e le loro implicazioni sul sistema istituzionale, sociale, politico ed economico. Per questo è stato scelto un titolo complesso su cui intessere valutazioni, domande e approfondimenti: “La Repubblica di San Marino: limiti e orizzonti dell’identità statuale. La Commissione Europa attende risposte: possiamo darle?” Le regole della conversazione sono semplici e molto chiare: ascolto e rispetto reciproci; analisi, valutazioni e proposte costruttive; consapevolezza che lo scambio e il confronto delle idee e delle soluzioni sono fattori di crescita individuali e collettivi. Sono bandite le polemiche e qualsiasi tipo di strumentalizzazione. Tutti possono partecipare liberamente. Orietta Ceccoli, Marcella Michelotti, Fausta Morganti, Rita Morganti, Angela Venturini