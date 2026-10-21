Conviviale di San Marino 2026: oltre 80 balestrieri in gara, vittoria all’ultimo millimetro per il sammarinese Luigi Gasperoni e un toccante omaggio alla memoria dell’ex presidente Stefano Ugolini

Si è svolto domenica 18 ottobre, presso il campo di tiro al coperto di San Giovanni, il tradizionale Conviviale di San Marino, organizzato dalla Federazione Balestrieri Sammarinesi. L'edizione 2026 ha registrato una straordinaria partecipazione, con oltre 80 tiratori provenienti da San Marino, Sansepolcro, Pisa, Lucca, Massa Marittima, Chioggia, Terra del Sole e Arbe, confermando l'importanza di questo appuntamento all'insegna dello sport, della tradizione e dell'amicizia. La gara, combattutissima e decisa davvero all'ultimo millimetro, ha visto trionfare Luigi Gasperoni, davanti a Gabrielli di Massa Marittima. Terzo posto per Enrico Ceccoli, vincitore delle due precedenti edizioni, che soltanto per un soffio ha mancato la straordinaria impresa di conquistare il successo per il terzo anno consecutivo. Particolarmente emozionante è stato il momento della donazione da parte dell'artista e balestriere di Sansepolcro Claudio Boncompagni di un ritratto del compianto ex Presidente Stefano Ugolini, figura profondamente legata alla storia della Federazione. Un gesto dal grande valore simbolico, che rinnova il profondo legame di amicizia tra l'artista e la Federazione sammarinese. Già nel 2021 Boncompagni aveva donato un dipinto in memoria del balestriere Paolo Rossini, mentre nel 2024 gli era stata conferita l'onorificenza di Balestriere Onorario, riconoscimento fortemente voluto proprio da Stefano Ugolini. Più recentemente, l'artista ha inoltre contribuito alla realizzazione della medaglia commemorativa per il 70° anniversario della Federazione. La Federazione Balestrieri Sammarinesi desidera ringraziare tutte le città e i tiratori partecipanti, Claudio Boncompagni per il significativo dono e tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita della manifestazione. Una giornata che ha saputo unire competizione sportiva, memoria e amicizia, nel segno dei valori che da sempre contraddistinguono la tradizione balestriera.

c.s. Federazione Balestrieri Sammarinesi









