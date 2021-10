Conviviale Soroptimist 2021-2023: passaggio di consegne dalla Presidente Laura Rossi alla neo Presidente Maria Domenica Michelotti

Nella serata di venerdì 8 ottobre, presso il ristorante Terrazza Titano, ha avuto luogo la conviviale di apertura del nuovo anno sociale Soroptimist 2021-2023. Nell’occasione è avvenuto il passaggio di consegne dalla Presidente Laura Rossi alla neo Presidente Maria Domenica Michelotti. Analogo passaggio di testimone fra le Gouverneurs dell’associazione: Eleonora Bruschi ha preso il posto di Isabella Gumpert. Sono inoltre entrate ufficialmente a far parte del Club due nuove socie: Kristina Pardalos e Sandra Stacchini. Alla serata ha partecipato, quale relatrice, la prof.ssa Giovanna Cosenza, ordinaria di Filosofia e Teoria dei Linguaggi, dell’Università di Bologna, con un intervento dal titolo: “Dagli stereotipi alle disuguaglianze di genere: un passo che si può (e si deve) evitare”. Numerose le socie presenti e gli ospiti sammarinesi fra cui Vito G. Testaj, Dirigente degli Istituti Culturali, Marta Fabbri, vice Presidente Anis, Giorgia Giacomini, Segretario Generale USL la Presidente Kiwanis Michelle Anghel e la luogotenente Biancanaria Toccagni, Orietta Ceccoli presidente SUMS e il Presidente del Comitato Fair Play, Gian Battista Silvagni. Presenti inoltre Nella Venturi madrina del SCSM e una folta delegazione dei Club Soroptimist Rimini e Jesi . Nel suo discorso di apertura dell’anno sociale, la neo Presidente Maria Domenica Michelotti ha ricordato gli obiettivi ed i valori etici su cui si basa il Club, in particolare l’attuazione del potenziale individuale e collettivo delle donne proprio come recita il motto “We stand up for women”. Ha inoltre introdotto le linee-guida del suo biennio che saranno in continuità con quanto già intrapreso dal Club e in sintonia con gli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, la parità di genere, il contrasto alla violenza sulle donne e di genere, l’educazione di qualità e la sostenibilità ambientale. La nuova presidente ha infine presentato il consiglio direttivo che la affiancherà per il prossimo biennio: M. Cristina Conti (Segretaria), Lara Casadei (Tesoriera), Rosa Zafferani e Marilia Refi (Vice Presidenti), Eleonora Bruschi (Governerà), Post Presidente Laura Rossi.

c.s. Soroptimist Club San Marino

