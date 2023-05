ConviviArte, nuova serata con le ceramiche della Cooperativa InVolo, la musica del Trio 67, i dipinti di Michi Luciano

Giovedì 11 maggio a partire dalle 18.30 al Podere Lesignano è in calendario il nuovo appuntamento della rassegna culturale ConviviArte. Uno spazio di condivisione che nelle serate precedenti ha raccolto numerosi partecipanti, che hanno apprezzato una formula in cui si mescolano arte, musica e voglia di stare insieme, con l'accompagnamento di buon cibo, in una atmosfera rilassata di grande convivialità. Protagonisti di giovedì 11 maggio saranno gli artigiani di BarBò Ceramiche (Cooperativa Sociale InVolo), il gruppo musicale Trio 67, il pittore Michi Luciano. BarBò, Laboratorio Ceramica San Marino produce ceramiche smaltate e decorate, pezzi unici personalizzabili e prodotti di serie. Tutte le fasi della produzione sono realizzate a mano, come nella tradizione della ceramica sammarinese. Gli artigiani si sono formati presso la Cooperativa Il Libeccio Ceramiche, e ora lavorano per la Cooperativa Sociale InVolo, organizzazione senza scopo di lucro, che si occupa di inclusione lavorativa per persone svantaggiate, realizzando progetti e attività nel rispetto delle persone e dell’ambiente. Michi Luciano è un pittore figurativo e paesaggistico che predilige la pittura ad olio: dal 2009 ha ideato una tecnica pittorica su due livelli utilizzando una rete, ottenendo così un effetto tridimensionale. Scrive di lui il giornalista Ivo Gigli: "Di Luciano Michi sono interessanti le prospettive di siti urbani e portuali che trasmettono un emozione percettiva e psicologica insieme. Le proiezioni coniche generate da distante punto di fuga di lunghi viali urbani e vedute di porti che nella realtà sono virtuali per l’occhio, qui sono visualizzate ed è un impressione forte di una fuga veloce e lontana, là dove le cose per noi si rimpiccioliscono sempre di più.” Il Trio 67 è un "racconto musicale" che propone standard jazz e brani pop, italiani e tradizionali, rivisitati in chiave jazzistica aventi un legame con gli anni '60 e in particolare con il 1967. Compongono il trio Marco Piva al basso, Andrea Bolognesi al pianoforte, Roberto Giannini alla batteria. Il ricco repertorio spazia da autori come Jobin, Mancini, Bacharach, Mingus fino ai Beatles, Battisti, Tenco, Martino, De Andrè. Francesco e Stefania del Podere Lesignano, organizzatori della rassegna, danno appuntamento dunque all'11 maggio per tutti coloro che vorranno immergersi nell'atmosfera magica di ConviviArte. È necessaria le prenotazione, telefonando al n. 331 4083542. L'ultimo appuntamento è in calendario giovedì 25 maggio.

Cs Podere Lesignano

