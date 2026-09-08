Convivium di Signa e Festa dell’Ospitalità di Bertinoro: la sinergia turistica al centro del week end della Segreteria di Stato per il Turismo

Convivium di Signa e Festa dell’Ospitalità di Bertinoro: la sinergia turistica al centro del week end della Segreteria di Stato per il Turismo.

La Segreteria di Stato per il Turismo ha vissuto un fine settimana di intensa attività, partecipando a due appuntamenti di grande rilievo sotto il profilo della promozione sinergica territoriale e collaborazione con le amministrazioni dei territori limitrofi. Sabato 5 settembre, il Segretario Particolare Alan Gasperoni ha preso parte alla storica Cerimonia dei gemellaggi e al Convivium medioevale organizzati dal Comune di Signa (FI), occasione che ha riunito realtà estere e locali nel segno della rievocazione storica. San Marino e Signa, già legate da un Protocollo di collaborazione sui temi del turismo religioso e della spiritualità, hanno potuto approfondire nuove prospettive di cooperazione, dal turismo enogastronomico agli eventi musicali e di rievocazione. Nel corso della giornata, il Segretario Particolare Alan Gasperoni, in rappresentanza della Segreteria di Stato per il Turismo, insieme al Sindaco di Signa Giampiero Fossi e ad altri prestigiosi ospiti è stato protagonista di un’intervista pubblica sul mondo giovanile, promossa dall’associazione locale Conversatorio. Domenica 6 settembre, la Segreteria ha partecipato alla centesima edizione della Festa dell’Ospitalità di Bertinoro (FC), celebrazione che affonda le radici nella tradizione della “Colonna degli anelli”, simbolo di accoglienza e integrazione. Un legame storico lega Bertinoro alla Repubblica di San Marino: cento anni fa fu proprio San Marino a donare la pietra su cui poggia la Colonna, mentre il Prof. Paolo Amaducci, figura cardine nel recupero del rito, ha contribuito alla formazione culturale dei giovani sammarinesi nel corso della sua carriera. Il rito medioevale prevedeva che i forestieri che raggiungevano il colle attaccassero i loro cavalli ad uno dei dodici anelli della Colonna scegliendo di fatto quale delle 12 famiglie del posto lo avrebbe dovuto accogliere in casa. Oggi, la versione moderna di quel rito prevede che 12 ospiti stacchino una busta dagli anelli della colonna scoprendo così dove trascorrere il pranzo domenicale.

L’antica stamperia Pascucci di Gambettola per l’occasione ha allestito all’interno del Palazzo del Comune di Bertinoro una mostra con 12 grandi stampe dedicate ad altrettante rocche della Romagna, fra le quali la prima torre della Repubblica di San Marino. L’edizione del centenario ha visto la partecipazione di numerose autorità, tra cui il Sindaco Filippo Scogli, l’Assessore Regionale alla Cultura Gessica Allegni, l’On. Jacopo Morrone e Mons. Livio Corazza, Vescovo della Diocesi di Bertinoro e Forlì. Il Comune di Bertinoro è parte attiva del Tavolo Turistico Territoriale e del progetto The Lovely Places, ideato dalla Segreteria per valorizzare le eccellenze locali e costruire reti di promozione sinergica, grazie ad un programma di cooperazione turistica internazionale promosso in collaborazione con le Regioni Emilia-Romagna e Marche e oltre 120 comuni italiani. ponendosi come raccordo ideale tra territori e comunità.

C.s. - Segreteria di Stato per il Turismo

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