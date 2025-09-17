Cooperativa 3 Arrows: Torna il concorso d'arte "illuminati dall'arte"

Cooperativa 3 Arrows: Torna il concorso d'arte "illuminati dall'arte".

Anche quest'anno Giochi del Titano spa con la collaborazione tecnica della Cooperativa 3 Arrows celebra la terza edizione del premio "ILLUMINATI DALL'ARTE" dedicato al compianto COMMERCIARTISTA sammarinese Alberto Rino Chezzi, in arte Ciaccaezetazetai. Scopo dell'iniziativa è quello di sostenere gli studi artistici o la carriera nel mondo dell'arte con il conferimento di un premio unico di € 10.000 per il/la vincitrice/vincitore tra i giovani artisti under 30 residenti nella Repubblica di San Marino ed anche per i soli cittadini sammarinesi residenti all'estero, scelta/o da una giuria qualificata.

Con l'occasione si precisa che:
-il termine di consegna delle opere è fissato per il 24 ottobre ore 17.00 presso la segreteria di Giochi del Titano SPA
-la cerimonia di premiazione è fissata per il 15 novembre presso la Sala Rubino di Giochi del Titano

Leggi l'avviso del concorso

c.s. Cooperativa 3 Arrows

[Banner_Google_ADS]

File allegati

  • L'avviso del concorso

    • I più letti della settimana:

    Questo sito fa uso di cookie, anche di terze parti, necessari al funzionamento e utili alle finalità illustrate nella privacy e cookie policy.
    Per maggiori dettagli o negare il consenso a tutti o alcuni cookie consulta la nostra privacy & cookie policy