Cooperativa 3 Arrows: Torna il concorso "Illuminati dall'arte"

17 set 2025
Cooperativa 3 Arrows: Torna il concorso "Illuminati dall'arte"

Anche quest'anno Giochi del Titano spa con la collaborazione tecnica della Cooperativa 3 Arrows celebra la terza edizione del premio "ILLUMINATI DALL'ARTE" dedicato al compianto COMMERCIARTISTA sammarinese Alberto Rino Chezzi, in arte Ciaccaezetazetai. Scopo dell'iniziativa è quello di sostenere gli studi artistici o la carriera nel mondo dell'arte con il conferimento di un premio unico di € 10.000 per il/la vincitrice/vincitore tra i giovani artisti under 30 residenti nella Repubblica di San Marino ed anche per i soli cittadini sammarinesi residenti all'estero, scelta/o da una giuria qualificata.

Con l'occasione si precisa che:
-il termine di consegna delle opere è fissato per il 24 ottobre ore 17.00 presso la segreteria di Giochi del Titano SPA
-la cerimonia di premiazione è fissata per il 15 novembre presso la Sala Rubino di Giochi del Titano

c.s. Cooperativa 3 Arrows




