Cooperativa Il Macello. Ciclo di incontri 1700 anni di indipendenza: la storia di San Marino

Cooperativa Il Macello. Ciclo di incontri 1700 anni di indipendenza: la storia di San Marino.

La Cooperativa Culturale Il Macello, in collaborazione con lo storico sammarinese Giuseppe Giardi, autore del podcast "Storia in flanella", presenta un ciclo di quattro serate dedicate alla storia di San Marino, dal titolo "1700 anni di indipendenza: la storia di San Marino". L'iniziativa rientra nella serie di eventi a tema sociale e culturale "Informacello". Attraverso un percorso cronologico, le serate ripercorreranno le tappe cruciali che hanno portato alla nascita e allo sviluppo della Repubblica di San Marino, con un focus particolare sui momenti di difficoltà e sulle sfide che hanno messo a rischio la sua autonomia.

Programma:

5 marzo 2025, ore 21:00: Chi è Marino? (Origini e leggende legate alla fondazione di San Marino)

12 marzo 2025, ore 21:00: Una complicata autonomia (Il periodo medievale e le prime forme di autogoverno)

26 marzo 2025, ore 21:00: Una Libertas sotto assedio (Le minacce esterne e le strategie di difesa della Repubblica)

2 aprile 2025, ore 21:00: In lotta per la democrazia (Dalla Rivoluzione francese ai giorni nostri: l'evoluzione politica e sociale di San Marino)

Tutti gli incontri si terranno presso la sede della Cooperativa Il Macello, in Contrada delle Mura, 43, Città di San Marino. L'evento è gratuito per i soci della cooperativa. Sarà possibile tesserarsi in loco al costo di € 5,00.

c.s. Cooperativa Il Macello

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: