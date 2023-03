Coordinamento Democrazia Costituzionale Emilia-Romagna: "Chiediamo le dimissioni del ministro Piantedosi"

Nel mare a 100 metri dalla costa di Cutro sono morti uomini, donne, bambini e bambine, vite che potevano essere salvate. Chiediamo alla magistratura verità e giustizia per questi esseri umani – e per tutti quelli torturati in Libia o annegati nel mediterraneo - per la morte dei quali proviamo una vergogna infinita. Chiediamo le dimissioni del ministro Piantedosi che, in modo irresponsabile e cinico, ha individuato la causa di quelle stesse morti nella scelta dei genitori di quei bambini. Le motivazioni di queste nostre richieste le ha espresse il docente Enrico Galiano, con parole che ci rappresentano e che riproponiamo:

“Io glielo dirò, domani, cosa avete fatto. Entrerò in classe e leggerò ai miei studenti le dichiarazioni del ministro che ha detto: ‘Io non partirei se fossi disperato perché sono stato educato alla responsabilità. Le leggerò e mi siederò lì ad ascoltare cos’hanno da dire. Hanno dodici anni, i miei studenti. Ed è giusto che sappiano. Lo vedranno da soli che avete fatto arrestare chi voleva salvare delle persone. Che avete scritto e detto cose orrende. Glielo dirò che avete costretto in porto le navi che avrebbero potuto salvarli. Glielo dirò che sono anni che usate la vita delle persone per raccattare quattro voti in più. Glielo dirò che cosa avete fatto. Cosa abbiamo fatto, in realtà. Perché siamo tutti responsabili. Glielo dirò che quelli che c’erano prima non erano così diversi, solo che sapevano nasconderlo meglio. E mandatemi la Digos, mandate chi volete, toglietemi la cattedra, la classe. Alla fine è tutto quello che sapete fare: usare la forza con i più deboli. Con quelli davvero forti non ci provate neanche. Sospendetemi pure: voglio poter dire a mia figlia, quando sarà grande e vedrà cosa stava succedendo in questi giorni, in questi anni, quando mi chiederà dov’ero, voglio l’orgoglio di poterle rispondere, a testa alta: dall’altra parte”.

Non c’è bisogno di aggiungere altro.

c.s. Coordinamento Democrazia Costituzionale Emilia Romagna.

ANPI Rimini; Casa Madiba Network; Casa Don Gallo; Cgil Rimini; CIDI Rimini (Centro Iniziativa Democratica Insegnanti); CDC Rimini (Coordinamento Democrazia Costituzionale); Federconsumatori Rimini; Futuro Verde APS; Giovani Democratici Rimini; Il Borgo della Pace; I Sentinelli di Rimini; ISUR (Istituto di Scienze dell'Uomo); ITACA; LeG Rimini (Libertà e Giustizia); MCOI (Manifesto contro l'Odio e l'Ignoranza) Potere Al Popolo Rimini; Rifondazione Comunista Rimini; Sinistra Italiana Rimini; Unione Popolare Rimini; Vite in Transito

