Copertina saluta l’estate con un settembre esplosivo: cultura, emozioni e spettacolo nel gran finale!

Copertina saluta l’estate con un settembre esplosivo: cultura, emozioni e spettacolo nel gran finale!.

L’estate volge al termine, ma a San Marino le emozioni non finiscono! Copertina vi aspetta con un finale di stagione sena precedenti, pronto a farvi vivere serate indimenticabili tra cultura, spettacolo e divertimento. Il 5 settembre preparatevi ad immergervi nella magia di Coco, l’amatissimo capolavoro d'animazione Disney Pixar, che ci porterà nel cuore del Día de los Muertos, una delle festività più affascinanti e colorate del Messico. Ma non finisce qui: a rendere questa serata unica ci penserà Mara Verbena, creatrice del brand Fior di Verbena, che trasformerà l’evento in una vera e propria festa per i sensi, grazie a straordinarie composizioni floreali ispirate alla tradizione messicana. E per chi vuole entrare davvero nello spirito del Día de los Muertos, la talentuosa Mary Cimmino, make-up artist di fama, sarà a disposizione per realizzare autentiche opere d’arte sui volti degli ospiti, in perfetto tema con la serata. Sarà un’immersione totale nel mondo di Coco e della cultura e tradizione messicana! Il 6 settembre sarà una serata dedicata al teatro e alla musica, con lo spettacolo Mascara & Pailettes, messo in scena dalla straordinaria compagnia teatrale Qaos, sotto la direzione del regista e coreografo Serge Manguette. Sarà uno spettacolo dinamico e coinvolgente, aperto e chiuso dal DJ set di Janina Stars, pronta a far scatenare il pubblico con ritmi travolgenti. Il 7 settembre, l’ultimo appuntamento della rassegna chiuderà in grande stile con il Copertina Closing Party. Il duo comico Bromance presenterà lo spettacolo GNiente per cui Eccitarsi, da loro scritto e interpretato, garantendo risate e divertimento. Dalle 18:30 alle 20:00, un Happy Hour speciale con ingresso e consumazione inclusa sarà l’occasione perfetta per salutare l’estate con un brindisi, mentre la musica e gli stand gastronomici faranno da cornice a un’atmosfera festosa e indimenticabile. Copertina 2023 si chiude in grande stile, grazie all’organizzazione di San Marino Welcome e il patrocinio della Segreteria di Stato per il Turismo e dell’Ufficio del Turismo di San Marino. Non mancate all’evento più atteso di settembre! Per info e prenotazioni: www.sanmarinowelcome.com/copertina

c.s.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: