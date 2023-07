“Copertina”, teatro a cielo aperto Proseguono le serate di Copertina nella suggestiva location di Cava dei Balestrieri

Ritorna l’appuntamento settimanale con “Copertina”, la rassegna di spettacoli e intrattenimento organizzata da “The Moon Industry by Kia Ora Travel” di San Marino, patrocinata dalla Segreteria di Stato per il Turismo e dalla Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura, in collaborazione con l’Ufficio del Turismo. Anche questa settimana Cava dei Balestrieri si trasformerà in un vero e proprio “teatro a cielo aperto”, con ben tre serate animate da musica live, danza, teatro, e una serata dedicata ai più piccoli. In programma martedì 4 luglio “Born in the Usa”: concerto della Banda Militare della Repubblica di San Marino in “American Cult”; spettacolo dei Bromance in “Il Buono, il Brutto e il Pelato”; Country Show con musica dal vivo con i Nashville & Backbones, scuola di ballo country Wild Angels. Si prosegue mercoledì 5 luglio con “Super Mario Bros – Kids Adventure Garden”. La Cava dei Balestrieri diventerà un parco divertimenti per famiglie: sfide genitori/figli, giochi, attività per i più piccoli, truccabimbi. Grande caccia al tesoro a cura di San Marino Experience. Spettacolo di magia del Mago Ernesto. Scuola circo ideato da Il Castello del Circo. Musica e balli. Si conclude giovedì 6 luglio con lo spettacolo teatrale “Per Amore e per Rabbia” di e con Fabrizio Raggi. Attori, musicisti, e ballerini in scena. Lounge con arpa, violino e voce. After show musica con Dj Mario. Nell’area ristoro tante scelte sfiziose e golose di food&drinks ideali per un aperitivo, per una cena o un after dinner tra luci soffuse, divanetti, coperte e comodi cuscini. Tutto curato da: Osteria da Giulio, 02, Piccolo Restaurant, Rainbow Sushi 2.0, Altro Gelato, Maison Patîsserie, Time Off, La Loggia. Ogni sera l’intrattenimento avrà inizio alle ore 19.00 mentre il main show alle 21.00. L’ingresso è a pagamento e le postazioni allestite nel giardino a disponibilità limitata, pertanto è necessaria la prenotazione anticipata ai seguenti numeri: 331-8559848 / 392-0010603. Si ricorda che il servizio funivia è attivo tutti i giorni fino all’ 01.00.

L’appuntamento con Copertina torna la prossima settimana, nelle serate dell’11-12-13 luglio.

cs Ufficio del Turismo

