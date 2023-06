“Copertina”, teatro a cielo aperto. Sunset, spettacoli e after show alla Cava dei Balestrieri

“Copertina”, teatro a cielo aperto. Sunset, spettacoli e after show alla Cava dei Balestrieri.

Dal 27 giugno al 13 luglio 2023 torna nella suggestiva location di Cava dei Balestrieri la quarta edizione dell’evento “Copertina”, la rassegna di spettacoli e intrattenimento organizzata da “The Moon Industry by Kia Ora Travel” di San Marino, patrocinata dalla Segreteria di Stato per il Turismo e dalla Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura, in collaborazione con l’Ufficio del Turismo della Repubblica di San Marino.

A partire da martedì 27 giugno e per tre settimane consecutive, Cava dei Balestrieri si trasformerà in un vero e proprio “teatro a cielo aperto”, con un ricco programma nel quale sarà l’arte la vera protagonista. Una cascata di fiori, luci soffuse, divanetti, coperte e cuscini faranno da prezioso sfondo a ben nove serate animate da musica live, teatro, spettacoli comici, danza e un cinema ricco di sorprese.

Tra le novità assolute di quest’anno, la decisione di ingaggiare i Bromance, dei giovanissimi talenti comici made in San Marino, che accompagneranno il pubblico in qualità di “menestrelli” in ogni data di Copertina, e avranno l’onere e l’onore di aprire le danze il 27 giugno con il loro spettacolo comico “Bromance, voi non mi piacete!”. Fondamentale, inoltre, il supporto e la collaborazione di Fabrizio Raggi in tutta l’organizzazione artistica e logistica dell’evento, il quale ricoprirà il ruolo di regista e attore nel suo spettacolo “Per Amore e per Rabbia”, che si terrà giovedì 6 luglio.

In calendario tanti gli appuntamenti dedicati alle famiglie e ai più piccoli: si comincia giovedì 29 giugno con la proiezione del film “Encanto” con sorprese, per poi proseguire mercoledì 5 luglio, quando Cava dei Balestrieri si trasformerà in un vero e proprio parco divertimenti per famiglie a tema “Super Mario Bros”. Martedì 11 luglio, invece, performance circensi e la proiezione del film “Sing 2” sapranno rapire l’attenzione di grandi e piccini.

Ad arricchire e completare la kermesse lo spettacolo “Jazz Mon Amour” della cantante Kelly Joyce il 28 giugno e la serata “Born in the Usa” con il concerto della Banda Militare della Repubblica di San Marino e Country Show il 4 luglio, mentre mercoledì 12 luglio lo spettacolo teatrale inedito “Fino alle stelle”, a cura di Bradipoteatar. Da non perdere, il 13 luglio, il gran finale “60...70...80...90…2023!” con un viaggio nella storia della musica assieme ai Bromance e Giuseppe Giardi e una dj battle davvero imperdibile. Per formare la squadra di Copertina, The Moon Industry by Kia Ora Travel ha voluto valorizzare al massimo le risorse sammarinesi, componendo un team di realtà del territorio e dintorni per realizzare insieme un evento progettato nei minimi dettagli, dagli allestimenti al food&beverage, con il coinvolgimento di appassionati imprenditori locali (Osteria da Giulio, 02, Piccolo Restaurant, Rainbow Sushi 2.0, Altro Gelato, Maison Patîsserie, Time Off, La Loggia) che sapranno allietare le nove serate-evento con le loro specialità. Dal tramonto in poi, infatti, sarà possibile scegliere tra numerose e sfiziose proposte: street food, sushi, gelato artigianale, dolci al cucchiaio, cocktails e molto altro da gustare comodamente adagiati tra morbidi cuscini e luci soffuse.

Così il Segretario di Stato per il Turismo della Repubblica di San Marino Federico Pedini Amati: “Abbiamo voluto questa rassegna in un momento particolare, 4 anni fa, quando in un periodo storico difficile avevamo bisogno di ripensare il mondo degli eventi. Oggi, che siamo ripartiti, continuiamo a credere nei valori di Copertina e di questo tipo di eventi che valorizzano l’arte, la cultura, il cinema e la musica e che soprattutto danno spazio agli artisti locali e vantano la collaborazione delle eccellenze di food&beverage. Sono orgoglioso di presentare l’edizione 2023 di Copertina che propone un calendario di appuntamenti molto particolare, vario, elegante ed interessante. Grazie a tutti, organizzatori, artisti, fornitori e collaboratori”.

Ogni sera l’intrattenimento avrà inizio alle ore 19.00 mentre il main show alle 21.00. L’ingresso è a pagamento (i prezzi e tutte le informazioni sulle pagine social dell’evento) e le postazioni allestite nel giardino a disponibilità limitata, pertanto è necessaria la prenotazione anticipata ai seguenti numeri: 331-8559848 / 392-0010603.

Infine, per tutte le serate la Funivia sarà in funzione fino alle ore 24.00.

