“Copertina”, Tutta un’altra Energia!

Spettacoli e intrattenimento per un’estate indimenticabile a San Marino

Dal 16 luglio al 7 settembre 2024, torna nella suggestiva location di Campo Bruno Reffi la quinta edizione dell’evento Copertina, la rassegna di spettacoli e intrattenimento organizzata da San Marino Welcome, patrocinata dalla Segreteria di Stato per il Turismo, in collaborazione con l’Ufficio del Turismo della Repubblica di San Marino. Segretario di Stato per il Turismo, Federico Pedini Amati: “Copertina è “l’evento per tutti” dell’estate sammarinese, la Segreteria di Stato lo ha ideato ormai 4 anni fa e l’ha portato avanti convintamente insieme all’Ufficio del Turismo e agli organizzatori. Quest’anno cambiamo location e ci spostiamo al Campo Bruno Reffi per rendere più semplice l’accesso e ampliare i numeri. Il programma proposto è divertente e vario e ancora una volta sarà un successo!”. Copertina si terrà da luglio a settembre, con tre serate per ogni mese: musica, spettacolo, arte, divertimento e gusto si uniranno per creare un'esperienza senza precedenti. Energia sarà il tema di questa edizione e il filo conduttore delle serate con un allestimento in scala del Sistema Solare. Inoltre, non mancheranno divanetti, coperte e cuscini per creare un'atmosfera accogliente e rilassante, dove poter gustare deliziosi food&drinks direttamente sul posto. Dopo il grande successo della scorsa edizione, anche quest'anno i Bromance saranno i protagonisti di Copertina. Il duo comico accompagnerà il pubblico per tutte le serate, con i loro sketch e spettacoli esilaranti. Inoltre, avranno l'onore di aprire la rassegna il 16 luglio con lo spettacolo "La Scienza entra in Scena: Storia e Humor con SiF - Storia in Flanella di Giuseppe Giardi". La serata proseguirà con un ospite d'eccezione di fama nazionale che non ha bisogno di presentazioni: Vincenzo Schettini con il format "La Fisica che ci Piace". Al duo Bromance è stata affidata la regia e la conduzione delle serate Copertina, mentre la direzione artistica è stata affidata ad Ellie Manzaroli di San Marino Welcome. Uno special ringraziamento ad Energreen, Partner e Sponsor dell’evento. Copertina non è solo musica e spettacolo ma arte in ogni sua forma: in apertura, prima degli show di tutte le serate, si esibiranno le Ginnaste della Società Sportiva Ginnastica San Marino e San Marino Special Olympics, i ballerini e performer di Padova No Time Zone, gli Obla Squad Crew di Street Dancer e Bboy direttamente dal The Week di Cesenatico, i giovani freestyler della Federazione Sammarinese Giuoco Calcio, i Tamburini della Cerna dei Lunghi Archi di San Marino e i cantanti Paolo Beccari e Marika Barbieri. Inoltre, quest'anno sarà lanciato un contest dedicato ai bambini: potranno partecipare alle esibizioni di Copertina inviando un video di una loro interpretazione di un brano tratto dal celebre musical “The Greatest Showman”. In palio la possibilità di esibirsi diventando protagonista di uno degli show in programma. Le postazioni allestite sul prato saranno disponibili in base all'arrivo degli ospiti, pertanto, si consiglia di arrivare in anticipo dopo l'apertura dei cancelli. In occasione delle serate di Copertina sarà attivo un servizio navetta A/R per ospiti e turisti dalla Riviera.

Biglietti e abbonamenti:

In vendita a partire da lunedì 3 giugno.

È possibile acquistare i biglietti e gli abbonamenti presso l'agenzia viaggi Mondo Immagine Travel in via 4 Giugno 39/B – Serravalle oppure online sul sito www.sanmarinowelcome.com/ Sono già disponibili i biglietti per lo spettacolo di Vincenzo Schettini del 16 luglio presso l'agenzia viaggi Mondo Immagine Travel oppure online sul circuito TicketOne al link: bit.ly/Copertina_16_luglio_Vincenzo_Schettini

Facebook: www.facebook.com/copertinasanmarino/ www.facebook.com/sanmarinowelcome/ Instagram: www.instagram.com/copertina_sanmarino/ www.instagram.com/sanmarinowelcome/

Telefono: 0549 995613 E-mail: info@sanmarinowelcome.com

PROGRAMMA DELLE SERATE:

LUGLIO

___________________________

Martedì 16 – 20.45 LA SCIENZA ENTRA IN SCENA “La Fisica che ci Piace” Presentata dal celebre divulgatore Vincenzo Schettini. Un evento unico che fonde umorismo, storia e scienza in una serata indimenticabile. Aprono la serata i Bromance e Giuseppe Giardi, ideatore dell’innovativo Podcast “SIF - Storia in Flanella” in “Eureka! Un viaggio semiserio nella storia della scienza”.

Mercoledì 17- 20.45 COPERTINA IN MUSICAL “L’incredibile Storia del Circo Barnum” - Tratto dal celebre film The Greatest Showman, interpretato da No Time Zone e Bromance.

Venerdì 19 – 20.45 IL CINEMA PRENDE VITA DALL’APERITIVO ALLE STELLE Sing 2 - Film, coreografie, live performance e magia.





AGOSTO

___________________________

Giovedì 8 – 20.45 DISCO PARTY JBEES on Stage - Energia e Glamour sulle note scintillanti dei favolosi anni ‘70 - ’80 - ‘90

Venerdì 9 – 20.45 IL CINEMA PRENDE VITA Trolls World Tour - Film, coreografie, live performance e magia.

Sabato 10 – 20.45 GLI ANNI D’ORO DEL VELVET Velvet Club & Factory - La notte dei desideri con tutti i Dj più famosi dello storico locale, dall’aperitivo fino alle stelle.





SETTEMBRE

___________________________

Giovedì 5 – 20.45 IL CINEMA PRENDE VITA Coco - Film, coreografie, live performance e magia.

Venerdì 6 – 20.45 IL MUSICAL COL VIZIETTO Mascara & Pailettes – Interpretato da QAOS Segue Live performance e Dj set con la magica JANINA STARS

Sabato 7 – 20.45 COPERTINA CLOSING PARTY “Il nostro GNiente per cui eccitarsi” - Spettacolo comico diretto, scritto e Interpretato dai Bromance in esclusiva per Copertina e Dj set con Under Music.





C.s. Ufficio di Stato per il Turismo