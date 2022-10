Corale San Marino: concerto "Songs for Friends" in occasione del 30° anniversario delle relazioni San Marino - Croazia

In occasione delle celebrazioni del 30-mo anniversario delle relazioni diplomatiche tra la Repubblica di San Marino e la Repubblica di Croazia, la Corale San Marino si esibirà nel concerto "Songs for Friends", per voci e pianoforte, sabato 15 ottobre 2022 nella bellissima Sala della Croatian Academy of Sciences and Arts di Zagabria. Il coro, diretto dal M. Fausto Giacomini e con il M Nicola Giaquinto al pianoforte, eseguirà brani tratti dalle pagine più famose della musica leggera internazionale, per celebrare il lungo rapporto di amicizia tra i due popoli che trovano un antichissimo e forte legame nel Fondatore della nostra Repubblica, il Santo Marino, originario dell’isola di Arbe. All'evento, sponsorizzato da Banka Kovanica, presenzieranno alcuni Segretari di Stato in rappresentanza della Repubblica di San Marino e le Autorità diplomatiche della Repubblica di Croazia.

c.s. Corale San Marino