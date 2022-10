Corale San Marino: concerto "Songs for Friends" in occasione del 30° anniversario delle relazioni San Marino - Croazia

In occasione delle celebrazioni del 30-mo anniversario delle relazioni diplomatiche tra la Repubblica di San Marino e la Repubblica di Croazia, la Corale San Marino si esibirà nel concerto "Songs for Friends", per voci e pianoforte, sabato 15 ottobre 2022 nella bellissima Sala della Croatian Academy of Sciences and Arts di Zagabria. Il coro, diretto dal M. Fausto Giacomini e con il M Nicola Giaquinto al pianoforte, eseguirà brani tratti dalle pagine più famose della musica leggera internazionale, per celebrare il lungo rapporto di amicizia tra i due popoli che trovano un antichissimo e forte legame nel Fondatore della nostra Repubblica, il Santo Marino, originario dell’isola di Arbe. All'evento, organizzato dall’Ambasciatrice di San Marino in Croazia Marina Emiliani e sponsorizzato da Banka Kovanica, presenzieranno alcuni Segretari di Stato in rappresentanza della Repubblica di San Marino e le Autorità diplomatiche della Repubblica di Croazia.

c.s. Corale San Marino

