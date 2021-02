Cordoglio Cdls per la scomparsa di Franco Marini

“Ci ha lasciato un grande protagonista del movimento sindacale”, inizia così il messaggio di cordoglio che il segretario della CDLS, Gianluca Montanari, ha inviato oggi alla collega Anna Maria Furlan, numero uno della CISL, per la scomparsa di Franco Marini. “Per anni alla guida della CISL, - scrive il segretario della Confederazione Democratica - Franco è stato un alfiere del dialogo sociale, un riformista coraggioso, un cattolico popolare sempre in prima fila nelle battaglie per il riscatto dei lavoratori. Importante anche il suo impegno in politica dove ha ricoperto cariche istituzionali prestigiose, come Ministro del Lavoro e Presidente del Senato, senza mai perdere il tratto di uomo del popolo. Ci lascia in eredità un grande patrimonio di umanità, saggezza, passione e moderazione che tutti noi abbiamo il dovere di custodire e divulgare”

Cs CDLS

