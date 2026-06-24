Cordoglio del Congresso di Stato per la scomparsa del Dott. Giacomo Fumu

Il Congresso di Stato esprime il più profondo cordoglio per l’improvvisa scomparsa, nella mattinata di oggi 24 giugno 2026, del Dott. Giacomo Fumu, insigne magistrato e Giudice per la Terza Istanza in materia penale della Repubblica di San Marino. Formatosi inizialmente come ricercatore di Diritto amministrativo all'università di Cagliari, Fumu entra in magistratura nel 1977. Dopo aver ricoperto i ruoli di sostituto procuratore a Spoleto e Perugia, nel quadriennio compreso tra il 2010 e il 2013 assume il comando della Procura della Repubblica di Perugia. Il percorso di Fumu si è sviluppato parallelamente ai massimi livelli della giurisprudenza italiana. Approdato alla Corte di Cassazione, ha ricoperto il ruolo di consigliere delle Sezioni unite penali e, successivamente, quello di Presidente titolare della Quarta Sezione Penale. Negli ultimi anni, infatti, la Repubblica di San Marino ha affidato a Fumu ruoli cruciali per il proprio ordinamento: prima come giudice d'appello per la responsabilità civile dei magistrati e, più recentemente, con il solenne giuramento come Giudice per la Terza Istanza in materia penale. Con la sua scomparsa, l’ordinamento giudiziario sammarinese perde una figura di elevatissimo profilo professionale e umano, che ha saputo mettere la propria competenza, esperienza e rigoroso senso delle istituzioni al servizio della giustizia e dello Stato. Come magistrato e Giudice per la Terza Istanza in materia penale della Repubblica di San Marino, il Dott. Giacomo Fumu ha svolto le proprie funzioni con autorevolezza, equilibrio e profonda dedizione, contribuendo in modo significativo al prestigio e alla credibilità dell’amministrazione della giustizia sammarinese. Il Congresso di Stato si unisce al dolore dei familiari, dei colleghi magistrati e di quanti hanno avuto modo di apprezzarne le straordinarie qualità professionali e personali, esprimendo loro le più sincere e sentite condoglianze.

C.s. Congresso di Stato







