Cordoglio del presidente della Provincia Riziero Santi per la scomparsa del Vescovo emerito monsignor Mariano De Nicolò

Ho appreso con profondo dolore la notizia della scomparsa del nostro Vescovo emerito monsignor Mariano De Nicolò, ed esprimo il mio cordoglio, che è quello di tutta la comunità della Provincia di Rimini. Se n’è andato nei giorni della Pasqua della resurrezione un uomo buono, nelle parole e nelle azioni, che è stato il pastore della comunità provinciale per diciotto anni. Il Vescovo Mariano ha fatto molto per il nostro territorio, sposando i valori cristiani con una coerente e incisiva azione sociale. Era un uomo che credeva fermamente nell’importanza della conoscenza e della cultura ed è stato in tal senso un protagonista imprescindibile della vita pubblica del nostro territorio, dando un impulso decisivo ad importanti realizzazioni che oggi sono patrimonio di noi tutti.



