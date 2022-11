Cordoglio dell’ISS per l’improvvisa scomparsa di Alberto Rino Chezzi

Cordoglio dell’ISS per l’improvvisa scomparsa di Alberto Rino Chezzi.

Il Comitato Esecutivo dell’Istituto per la Sicurezza Sociale, anche a nome di tutti gli organismi dell’ISS e di tutto il personale, desidera esprimere sentimenti di profondo e commosso cordoglio per l’improvvisa scomparsa, avvenuta questa mattina, di Alberto Rino Chezzi. Dottore Commercialista, ma anche pittore e giornalista pubblicista, Chezzi ricopriva, tra gli altri, l’incarico di presidente del collegio sindacale dell’Istituto. Ruolo che ha svolto più volte nel corso degli anni e a cui ha sempre dedicato profondo impegno, come nell’ultima riunione del Comitato Esecutivo di giovedì 24 novembre scorso, dimostrando sempre un grande spirito di servizio per l’incarico pubblico e agendo con particolare zelo e profonda attenzione per le tematiche di salute. Alberto Chezzi è stata una persona dalla grande umanità e sensibilità, che riversava tanto nel lavoro quanto nella sua vita pubblica e privata. Impegnato nell’associazionismo e negli ultimi anni attivamente anche in politica, ha sempre dimostrato grande rispetto e attaccamento alle Istituzioni della Repubblica. In questo momento di dolore e sofferenza, il Comitato Esecutivo manifesta la vicinanza e il sostegno di tutto l'Istituto ai familiari, parenti e amici, del compianto Alberto Chezzi.

Cs - ISS

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: