Cordoglio dell’ISS per la scomparsa del dottor Carlo Franciosi

Il Comitato Esecutivo dell’Istituto per la Sicurezza Sociale, a nome di tutto il personale, intende esprimere sentimenti di vicinanza e profondo cordoglio ai familiari, parenti e amici, per la scomparsa del dottor Carlo Franciosi. Il dottor Franciosi è stato per lungo tempo medico di condotta a Serravalle, dimostrando sempre grande umanità e professionalità. Doti che aveva poi riversato anche nell’impegno istituzionale, avendo ricoperto per diversi anni il ruolo di membro del Consiglio Grande e Generale.









Comunicato stampa

ISS