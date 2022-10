Cordoglio dell’ISS per la scomparsa del dottor Oliviero Soragni

La Segreteria di Stato per la Sanità e il Comitato Esecutivo dell’Istituto per la Sicurezza Sociale, a nome di tutto il personale, esprimono sentimenti di profondo cordoglio e vicinanza ai familiari, parenti e amici, per la scomparsa, avvenuta quest’oggi, dell’amatissimo dottor Oliviero Soragni. Illustre ortopedico, il dottor Soragni è stato, dal momento della costituzione nel 1988 e fino al 2014, Direttore della UOC di Ortopedia dell’Ospedale di Stato, dimostrando sempre grandi doti professionali e umane. Presidente per più mandati, della Società Italiana di Chirurgia della mano, con il suo lavoro e sotto la sua direzione, l’Ortopedia sammarinese ha ottenuto importanti e prestigiosi riconoscimenti a San Marino e a livello internazionale. “Non ho avuto il privilegio di conoscere personalmente il Collega dottor Soragni – dichiara il Direttore Generale dell’ISS, Francesco Bevere – ma ho avuto modo di apprezzare i risultati del suo operato, evidenti ancora oggi. Molti ortopedici sono stati formati dal Professor Soragni e in più occasioni hanno documentato il patrimonio culturale e umano ricevuto dal loro maestro e mentore nel corso degli anni: è una eredità professionale di cui si dovrà tenere conto sempre”.

