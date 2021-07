Cordoglio dell’ISS per la scomparsa del professor Giampaolo Rolli Il Comitato Esecutivo dell’Istituto per la Sicurezza Sociale, a nome di tutto il personale, intende esprimere sentimenti di profondo cordoglio ai familiari, parenti e amici, per la scomparsa del professor Giampaolo Rolli. Il professor Rolli è stata una persona di grande umanità e passione professionale ed ha rappresentato per anni un punto di riferimento della Medicina di Base di cui è stato il primo direttore.

C.s. Iss