Cordoglio dell’ISS per la scomparsa del professor Giampaolo Rolli Il Comitato Esecutivo dell’Istituto per la Sicurezza Sociale, a nome di tutto il personale, intende esprimere sentimenti di profondo cordoglio ai familiari, parenti e amici, per la scomparsa del professor Giampaolo Rolli. Il professor Rolli è stata una persona di grande umanità e passione professionale ed ha rappresentato per anni un punto di riferimento della Medicina di Base di cui è stato il primo direttore.

C.s. Iss

