Cordoglio della Segreteria di Stato Affari Esteri per la scomparsa di Henry Kissinger.

La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri si unisce all’unanime cordoglio dell’intera comunità internazionale per la scomparsa del grande statista statunitense Henry Kissinger, già Segretario di Stato degli Stati Uniti d’America e Consigliere per la sicurezza nazionale durante le Presidenze di Richard Nixon e di Gerald Ford. Un uomo che ha segnato la storia politica degli Stati Uniti d’America negli ultimi decenni del secolo scorso, con grande lungimiranza, e capacità di lettura degli scenari geopolitici di quel lungo periodo. La Repubblica di San Marino omaggia la memoria di Kissinger anche attraverso il ricordo dell’incontro storico, avvenuto a Washington nel 1976, con l’allora Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Giancarlo Ghironzi.

C.s. Segreteria Affari Esteri

