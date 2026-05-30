Cordoglio per la scomparsa della dott.ssa Mariella Mularoni, Segretario di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale, gli Affari Sociali e le Pari Opportunità

La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri si unisce all’unanime cordoglio per la prematura scomparsa della Dott.ssa Mariella Mularoni, Segretario di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale, gli Affari Sociali e le Pari Opportunità, che ha colpito al cuore la sua amatissima famiglia e determinato profonda tristezza nell’intero mondo istituzionale sammarinese. La Segreteria di Stato si pregia pertanto di allegare il protocollo ufficiale relativo alle celebrazioni previste per il 1° giugno 2026. In tale spirito, e al fine di rendere un doveroso omaggio alla memoria della Dott.ssa Mularoni, si informa che, in attuazione delle disposizioni previste dal Decreto Reggenziale n. 75 del 29 maggio 2026, che ha proclamato il lutto nazionale per la giornata di lunedì 1° giugno 2026, tutte le Rappresentanze diplomatiche e consolari della Repubblica di San Marino all'estero si uniranno alle commemorazioni osservando le medesime disposizioni previste sul territorio nazionale. Le Sedi diplomatiche e consolari provvederanno pertanto a esporre la bandiera della Repubblica a mezz'asta, a osservare un minuto di silenzio e ad aprire un libro delle condoglianze, dandone comunicazione alle Autorità e alle Rappresentanze del Paese di accreditamento. Per consentire ai famigliari e alle autorità di partecipare alle esequie funebri, sarà riservato il Parcheggio n. 3. La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri si stringe con partecipazione alla famiglia della Dott.ssa Mariella Mularoni e ne ricorda con gratitudine il servizio reso alla Repubblica, le doti umane e il costante impegno istituzionale che hanno contraddistinto il suo operato. Nel rinnovare il proprio commosso cordoglio invita la cittadinanza e la comunità internazionale a unirsi al raccoglimento e all'omaggio che la Repubblica di San Marino dedicherà alla sua memoria nella giornata di lutto nazionale del 1° giugno 2026.

c.s. Segreteria di Stato per gli Affari Esteri







