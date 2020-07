Coriano a sistema per nuovo turismo

Coriano a sistema per nuovo turismo.

Coriano ha aderito da subito alla richiesta del Segretario di stato Federico Pedini Amati, progetto sfidante e stimolante per tutti gli aderenti, al quale vanno i miei complimenti per aver voluto con determinazione e in tempi ristretti a portarci ad oggi. Un cantiere turistico innovativo, una risposta chiara in termini di opportunità, Come amministrazione abbiamo apprezzato l’approccio, meno istituzionale di quello che si possa pensare, che ha messo al centro la risposta economica e il protagonismo di tutti i territori. Siamo qui noi sindaci, le 2 regioni Marche ed Emilia-Romagna, La Repubblica di San Marino ed il Governo Italiano, insieme poniamo il primo mattoncino come punto di partenza e non certo di arrivo del progetto rivolto al turismo che è una delle più importanti industrie europea, un'industria che non ha confini territoriali e come tale bisogna interpretarlo nel nostro caso bisogna cambiare il vecchio paradigma che mette al centro solo il mare e che finalmente fa diventare protagonista anche l'entroterra con tutte le sue meraviglie e peculiarità con grande vantaggio per tutti. Mettere a sistema un territorio così ricco e vasto sarà una svolta epocale. Siamo felici della presenza del governo con il sottosegretario Lorenza Bonaccorsi alla quale chiedo di accelerare al massimo i provvedimenti economici per non spegnere la speranza del tessuto economico dei nostri territori. Ringrazio inoltre Alfonso Pecorario Scanio, per aver accentuato l’attenzione sull’ambiente come fattore fondamentale per un sistema turistico di qualità e per aver donato a Coriano la borraccia destinata al segretario Pedini Amati come riconoscimento per essere stato il primo comune plastic free della regione. Coriano c’è ed è pronto ad essere tassello di questo mosaico.

Domenica Spinelli Sindaco di Coriano



I più letti della settimana: