Coriano: amministrazione e cittadini di Sant' Andrea in assemblea

Assemblea partecipata ieri sera a Sant’Andrea in Besanigo, Sindaco Assessori e Consiglieri hanno incontrato i residenti presso il ristorante “Righetti”, in via della Repubblica, per illustrare tre questioni riguardanti la frazione. L’assessore Roberto Bianchi e il dirigente al lavori pubblici Cristian De Paoli hanno presentato l’intervento di riqualificazione delle vie Rossini e Puccini nelle quali verranno completamente rifatti il manto stradale, i sottoservizi e i marciapiedi. L’intervento che verrà realizzato entro la primavera 2020 impegnerà oltre 150’000,00 euro. Perché l’intervento sia risolutivo delle problematiche alla pavimentazione e ai marciapiedi, dovute alle radici dei pini presenti, d’accordo con i residenti e tutti i presenti, si è deciso di togliere le piante per sostituirle e da piantumarsi nei parchi limitrofi. Come secondo punto si è illustrato il progetto di TERNA relativo all’interramento del tratto dell’elettrodotto che attraversa la frazione di Sant’Andrea in Besanigo. Verranno eliminati ben 6 tralicci a partire dalla località della Colombarina fino al parco Toscanini ed in particolare il traliccio che è situato proprio all’interno del parco verrà allontanato di circa 245 metri dal gruppo di case Proprio la rimozione di quest’ultimo ha impegnato l’Amministrazione in una lunga trattativa che ha visto, alla fine, la disponibilità di TERNA allo spostamento del primo pilone di testata oltre il centro abitato lasciando così finalmente libero il parco del traliccio più impattante per la frazione e tutti i cittadini di Sant’Andrea in Besanigo senza più la linea aerea sulle loro teste. Ultimo tema affrontato è stato quello del posizionamento della nuova antenna di trasmissione GSM che WIND installerà nei prossimi mesi. Una problematica nata dalla localizzazione del luogo, di proprietà di un privato, individuato dapprima presso il parco Bellini che aveva generato non poche proteste da parte dei residenti e una lunga trattativa dell’Amministrazione con WIND. Grazie appunto a queste trattative si è potuto individuare un’altra localizzazione per questa installazione più lontana ed esterna al centro abitato Sono state date informazioni anche sulle prescrizioni date ad Hera (piantumazioni di alberi ad alto fusto e barriere antirumore) sulla richiesta di variazione dell’autorizzazione per la gestione dei rifiuti, sull’acquisto di giochi e panchine per il Parco Bellini e su un progetto di piantumazione alberi e riqualificazione ambientale sempre per il Parco Bellini . Si è data informazione anche sull’inserimento nel Documento unico di programmazione della volontà di costruire una pista ciclabile che colleghi il centro commerciale di via della Repubblica con Riccione, attraverso la via Rio Melo. Anna Pazzaglia (assessore all’ambiente):“La nostra attenzione al cittadino è massima , soprattutto in un territorio come quello di Sant’Andrea in Besanigo. Le azioni intraprese, i progetti e gli investimenti per Sant’Andrea vanno nella direzione di migliorare l’ambiente, le condizioni abitative e la tutela di tutti i cittadini” Domenica Spinelli (sindaco):“Siamo molto soddisfatti della partecipazione dei residenti, continuiamo insieme a lavorare nell’interesse della città. Diamo appuntamento a tutti i residenti di Sant’Andrea, per approfondire ulteriormente i temi trattati in assemblea, al Caffé con il Sindaco sabato 23 novembre dalle 8:00 alle 10:00 presso il bar La Piazzetta.”