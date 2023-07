Coriano comune virtuoso in provincia per la raccolta differenziata Pazzaglia “Ottimo risultato ma puntiamo a migliorarci ancora”

Coriano comune virtuoso in provincia per la raccolta differenziata.

La raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani raggiunge a Coriano quota 85,3%, la più alta percentuale su scala provinciale per il 2022. Otto punti in percentuale in più rispetto al 2021 quando si sfiorò il 77% (precisamente il 76,81%). Un ottimo traguardo, da quanto emerge nel rapporto annuale della regione Emilia Romagna e che mette nero su bianco la fotografia delle performance raggiunte dai comuni l’anno passato. In particolare, il dato positivo dell’aumento di raccolta differenziata si accosta ad un sensibile calo dei rifiuti indifferenziati con 769 tonnellate in meno rispetto al 2021 e della produzione totale dei rifiuti che diminuisce di oltre 900 tonnellate. Un risultato a pieni voti che conferma la bontà della strada intrapresa negli anni – commenta l’assessore all’Ambiente, Anna Pazzaglia – suffragata peraltro dall’inserimento dell’amministrazione di Coriano nella rosa dei comuni virtuosi che hanno ottenuto il contributo regionale per le buone pratiche con conseguente calo dei costi per il servizio di igiene ambientale. Aggiungo che nei prossimi anni sono previsti ulteriori sgravi per effetto del superamento dell’obiettivo regionale dell’84% di raccolta differenziata. Misure che sommate l’una sull’altra contribuiscono a migliorare i servizi a favore della comunità. A breve inizierà anche il servizio di spazzamento meccanico a Sant’Andrea in Besanigo, Cerasolo e Mulazzano.Questo grande risultato non sarebbe stato possibile senza la collaborazione dei cittadini tanto che questo ci spinge a lavorare ancora di più, penso alle ulteriori case dell’acqua a Sant’Andrea in Besanigo e a Cerasolo per disincentivare l’utilizzo di bottiglie di plastica e agli erogatori di acqua di prossima installazione, dopo le scuole medie, in quelle elementari, in biblioteca, in municipio, a teatro e nella sede della Polizia Locale. In questa direzione abbiamo già da anni eliminato la plastica nelle mense scolastiche con l’introduzione di posateria e stoviglieria di ceramica, vetro e acciaio, oltre all’installazione di lavastoviglie in ogni plesso”.

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: