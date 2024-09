Coriano dedica a Marco Simoncelli la principale porta d'accesso alla città

In sella alla sua Honda con l’immancabile numero 58 o senza casco e un grande sorriso incorniciato dalla mitica montagna di riccioli. Il ritratto del campione di motociclismo corianese, Marco Simoncelli, da giovedì 19 settembre campeggerà in un totem, alto circa 5 metri, posto al centro della rotatoria di via Marano all’incrocio con via Saragat, principale porta d’ingresso della città. Un omaggio che Coriano dedica ancora una volta al suo campione, indimenticato ragazzo il cui ricordo è rimasto indelebile nella memoria di tutti. L'opera ritrae il campione in quattro diverse immagini ben visibili da ogni lato di provenienza, mentre la rotonda, del diametro di 15 metri, è stata disegnata con le grafiche e i colori identificativi del SIC. L’intervento è stato realizzato da un'idea del designer, due volte Compasso d’oro, Aldo Drudi. La cerimonia di inaugurazione della rotonda intitolata al campione romagnolo si svolgerà giovedì 19 settembre alle ore 11.30 alla presenza del Sindaco Gianluca Ugolini, della Giunta comunale, di Paolo Simoncelli e della Sic58 Squadra Corse, del designer Aldo Drudi e del presidente della Federazione Motociclistica Italiana, Giovanni Copioli. La cerimonia è inserita nel calendario del Gran Premio dell’Emilia Romagna di MotoGP, in programma a Misano World Circuit dal 20 al 22 settembre. “Siamo riusciti nei tempi prefissati dal doppio appuntamento della MotoGp - dichiara il sindaco, Gianluca Ugolini - ad arrivare pronti alla intitolazione a Marco Simoncelli della più importante porta d’accesso viaria di Coriano. Una ricorrenza voluta e non casuale grazie alla sintonia creatasi fin da subito con Aldo Drudi, per la progettazione dell'opera, e negli anni con la famiglia Simoncelli per la condivisione di tanti progetti. Oltre alle sue doti di pilota prodigio, in pochissimi anni, Marco sempre generoso in ogni situazione, è stato il ragazzo che tutti avremmo voluto e per il quale abbiamo scelto di rendergli ancora una volta omaggio con quest’opera a lui dedicata”.

