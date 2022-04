Coriano: ecco il piano delle asfaltature

Coriano: ecco il piano delle asfaltature.

Procedono senza sosta a Coriano i lavori relativi al piano delle asfaltature. CORIANO PAESE. Sono state recentemente ultimate le vie Armellini e Ca’ Cianci e parte di via Ca’ Turchi. S. ANDREA IN BESANIGO. Conclusi i lavori nelle vie Bruscheto, della Repubblica, Caduti di Nassiriya, Ca’ Tommasini, Costa Grande, Colombarina, Ca’ Vannucci. VECCIANO. Sistemate le vie Palombara, Vecciano, del Fagiano. OSPEDALETTO. Terminate le opere in via Mulazzano. Lavori in corso nelle vie Che Guevara e De Gasperi. CERASOLO. A posto le vie Il Pedrone, dell'Olmo e parte di via del Sole. MONTETAURO. Completata via Il Montone. PIAN DELLA PIEVE. Concluso l’anello di via Il colle e via Il Poggio. MULAZZANO. Terminati via Agello e un tratto di via Ripabianca. PASSANO. A posto via Ca' Fabbro e parte di via Campo. A breve seguiranno i lavori su via Ca' Ciavatti e via della Grotta a Coriano e via Camelucchio a Passano. I lavori in via G. Di Vittorio sono sospesi a causa della realizzazione di una nuova fognatura mentre in via Ausella, via Marago, via Moreta, via Ca’ Re e via E.Renzi, via della Badia e via Scaricalasino il momentaneo stop è causato dalla sistemazione della nuova rete idrica. Appena terminati tali lavori da parte di Hera, verranno iniziati quelli di asfaltatura già finanziati. A S. Andrea in Besanigo è in programma il rifacimento di tutti i vialetti pedonali in zona via Rossini, Puccini e Mascagni. Nuove asfaltature anche in via San Patrignano, via il Torrente, via del Garofano. Inoltre, verranno eseguiti i lavori di ripristino della fognatura bianca e del pattinaggio di via del Sole a Cerasolo; dopo i quali si procederà all’asfaltatura completa della stessa via del Sole fino alla rotonda di via Primo Maggio. Lavori in convenzione con il Consorzio di Bonifica: per l’anno in corso sono state individuate come sede di intervento per nuova asfaltatura le vie Moreta (da Ospedaletto fino all'incrocio con via Tamagnino) e delle Querce (parziale). “Una serie di interventi necessari che stanno completando le opere di asfaltatura sull’intero territorio comunale - dice l’assessore ai Lavori pubblici Roberto Bianchi – Pochissime restano le strade oggetto di manutenzione straordinaria che comunque saranno portate a definitiva sistemazione entro brevissimo tempo”.

Cs Coriano

I più letti della settimana: