Coriano: festa della Liberazione Il programma delle celebrazioni

Coriano: festa della Liberazione Il programma delle celebrazioni.

Giovedì 25 aprile in occasione del 79esimo Anniversario della Liberazione d’Italia dal nazifascismo, l'Amministrazione Comunale celebrerà questa importante ricorrenza con la deposizione, a partire dalle ore 9, di corone d'alloro nei luoghi simbolo della storia e della memoria locale. Si partirà dal Monumento ai Caduti di tutte le guerre in via Garibaldi (di fronte alla piazza Don Minzoni) per proseguire alle tombe dei Caduti per la libertà nei cimiteri di Coriano e Montetauro, presso i cippi di Mulazzano, Cerasolo e Pedrolara per concludere alle ore 11 con la deposizione di una corona al Coriano Ridge War Cemetery.

Cs Coriano

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: