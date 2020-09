Coriano: frenare la forza dell'Acqua per salvaguardare Parco del Marano

A seguito della segnalazione dell’amministrazione del Comune di Coriano verrà realizzato un intervento per la realizzazione di pennelli e difese in massi presso la via Parco del Marano in località Vecciano per la protezione della sponda sinistra del Torrente Marano nel tratto adiacente alla via Parco del Marano. Il lavoro prevede un investimento di 60’000 euro e consiste nel ripristino della sponda del corso d'acqua mediante la posa di massi ciclopici (da 1000 a 3000 kg) e intasamento della difesa con calcestruzzo. L’ansa sulla quale si interverrà è nella zona del vecchio guado di Vallecchio. I lavori verranno affidati e finanziati direttamente dalla Regione Emilia-Romagna.





