Coriano Futura: "Campo nomadi: residenti preoccupati, ma l'amministrazione comunale resta indifferente"

Ha destato allarme e preoccupazione la notizia, riportata oggi dalla stampa, di quanto accaduto ad un residente della zona al confine tra Coriano e Riccione, che si è ritrovato con la finestra del bagno danneggiata da un piombino sparato da una pistola ad aria compressa. Desta preoccupazione, perché ancora una volta fa tornare alla ribalta un problema di vecchia data, per il quale come consiglieri comunali ci battiamo da anni e che anche oggi come Coriano Futura continuiamo a considerare una priorità non rinviabile. Ci riferiamo naturalmente alla situazione del campo nomadi di viale Venezia, al confine tra i nostri due Comuni. Non vogliamo strumentalizzare l'episodio, che comunque condanniamo fermamente. Tuttavia ci chiediamo come mai le amministrazioni comunali che si sono succedute - la precedente Giunta Spinelli e quella attuale del sindaco Ugolini - continui a fare orecchie da mercante di fronte alle criticità più volte segnalate da chi abita in zona. Pensiamo al tema della sicurezza e dell'ordine pubblico, ma anche a questioni di sovraffollamento abitativo e igienico - sanitarie legate allo scarico dei liquami fognari. Senza dimenticare naturalmente la salvaguardia dei minori. Negli anni sono stati diversi gli esposti e le sollecitazioni al mondo della politica, tutti purtroppo caduti nel vuoto, a dimostrazione dell'assoluta mancanza di dialogo tra l'amministrazione comunale e la popolazione di una zona che, sebbene periferica, fa parte a tutti gli effetti del territorio comunale di Coriano. Come Coriano Futura, da tempo siamo impegnati nel cercare di fare chiarezza sullo stato del campo nomadi, scontrandoci a più riprese con il muro di gomma e indifferenza sollevato dall'amministrazione comunale. Anche recentemente abbiamo fatto una richiesta di accesso agli atti, mossi dal desiderio di comprendere se l'immobilismo dell'amministrazione comunale sia o meno giustificato e capire eventualmente se esistono strumenti per poter andare incontro alle legittime rivendicazioni dei residenti. Riteniamo tuttavia che da parte della Giunta occorra un atto di responsabilità: è inaccettabile che le richieste dei residenti, a distanza di così tanto tempo, non abbiano ancora trovato l'attenzione che meritano.

cs CORIANO FUTURA