Coriano Futura - Incontro con Elly Schlein

Proseguono gli incontri di Coriano Futura sul territorio in vista delle elezioni amministrative del 12 giugno prossimo. Il prossimo appuntamento sarà lunedì 6 Giugno, alle ore 21, presso la Sala Isotta del Teatro CorTe. Il candidato sindaco di Coriano Futura Cristian Paolucci dialogherà insieme ad Elly Schlein, Vice Presidente della Regione Emilia-Romagna e Assessore al contrasto alle diseguaglianze e transizione ecologica. Sarà l'occasione per fare il punto sul tema delle politiche sociali in Emilia-Romagna e sulle proposte per un welfare migliore di Coriano Futura.