Coriano Futura lancia "Coriano Terra dei Motori"

Il Museo dedicato alla storia del Sic è uno dei luoghi più amati dagli appassionati di due ruote, una meta di pellegrinaggio imprescindibile per chiunque ha amato Marco Simoncelli e i suoi trionfi sportivi. Crediamo però che questo piccolo gioiello corianese meriti di essere valorizzato, investendo su di esso e facendo sistema con quella dimensione territoriale che va dalla Romagna e arriva fino alla Motor Valley emiliana. Come Coriano Futura intendiamo promuovere Coriano Terra dei Motori, in sinergia con Misano Adriatico, per diventare un luogo di scoperta della tradizione e della passione tipica dell’Emilia Romagna per i motori, creando un punto di riferimento per chi è già appassionato e per chi vuole avvicinarsi alla cultura del motore e allo sport del motociclismo. Immaginiamo uno spazio ricco di eventi, manifestazioni e incontri, inserito nel circuito nazionale, dove vivere un’esperienza tra storia e contemporaneità. Il tutto con il coinvolgimento delle aziende e dei privati che sono il fiore all'occhiello del nostro territorio.

cs Coriano Futura