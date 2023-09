Coriano: interruzione di energia elettrica lunedì 25 settembre, uffici chiusi al pubblico

Lunedì 25 settembre, a seguito della comunicazione di E-Distribuzione, verranno realizzati lavori sugli impianti che comporteranno l’interruzione di energia elettrica, dalle ore 8.30 alle ore 12.30, presso il Municipio. Per tale motivazione gli uffici comunali resteranno chiusi al pubblico e per i dipendenti comunali verrà anticipato di un giorno il corso di formazione precedentemente calendarizzato al giorno successivo in tema di CCNL tenuto da dott. Alberto Di Bella (esperto di Personale degli Enti Locali) in sala Isotta presso il teatro CorTe di Coriano. In questo modo verranno ottimizzati i tempi così da consentire lo svolgimento della formazione dei dipendenti nella giornata in cui non sarebbe possibile erogare i consueti servizi ai cittadini causa interventi alla rete elettrica. Per le urgenze contattare gli uffici della Polizia Locale al 0541 659804.

cs Comune Coriano