Coriano: "La ripresa economica ha bisogno di certezze"

Come amministrazione siamo chiamati a favorire, con tutti gli strumenti nelle nostre mani, la ripartenza economica del territorio. Fatto salva la necessità primaria della massima attenzione nel preservare la salute pubblica affinché si superi definitivamente e al più presto la pandemia, occorre che le attività economiche possano riprendere a generare utili e lavoro, in particolare i settori economici più colpiti. Tra questi sicuramente possiamo includere tutto il settore dei bar, la ristorazione e gli agriturismo che per il nostro territorio incide in modo importante in termini di addetti e indotto. Lo scorso 30 aprile il Governo ha approvato il DL 56/2021 con il quale ha introdotto misure straordinarie per l’emergenza COVID. All’art. 10 è stata estesa al 31/12/2021 la possibilità di eseguire interventi edilizi ad hoc per lo stato di emergenza. In altre parole fino al 31/12/2021 sarà possibile eseguire opere necessarie per assicurare il rispetto delle norme Covid delle attività. La proroga al 31/12 non è assolutamento sufficiente perché gli adeguamenti COVID, necessari per l’esercizio delle attività di impresa, sono troppo onerosi per poter essere ammortizzati in un periodo temporale così limitato. “Nessuno oggi può prevedere la data della fine dell’emergenza - sottolinea il sindaco Domenica Spinelli - e l’introduzione di deroghe “last minute” e di così breve durata rischiano di essere vanificate nei fatti. Come può un imprenditore, già provato dalla gravissima crisi, sostenere economicamente investimenti in attrezzature che dovrà smantellare in breve tempo?” Gli imprenditori al momento non possono più contare solo sulle speranze ma necessitano di qualche certezza e quindi con coraggio si richiede di garantire alle attività un orizzonte temporale sufficiente per essere il volano della ripresa. Per questo si chiede al Consiglio Comunale di incaricare il sindaco con un ordine del giorno, che verrà presentato nella seduta di lunedì 31 maggio 2021, affinché si faccia promotore nei confronti di tutti gli organi superiori di andare in questa direzione.

Cs Amministrazione di Coriano