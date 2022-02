Coriano: No alla guerra, 1 marzo fiaccolata per la pace

Una fiaccolata di solidarietà per il popolo Ucraino, per le tante famiglie Ucraine che vivono a Coriano e per i tanti connazionali che in queste ore subiscono in quella terra il dramma di una sanguinosa guerra in atto. Questo è quanto l’Amministrazione comunale di Coriano ha organizzato in collaborazione con i parroci della locale parrocchia per martedì prossimo, 1° marzo, con inizio alle ore 20.30 con ritrovo in Piazza Mazzini davanti al Municipio. All’evento sono state invitate le scuole cittadine, le associazioni di volontariato, quelle sportive e l’invito a partecipare è ovviamente esteso all’intera cittadinanza. In questo modo il sindaco Domenica Spinelli, il vicesindaco Gianluca Ugolini e tutta l’Amministrazione, nel condannare fermamente questa guerra e ogni qualsiasi forma di violenza, esprimono i sentimenti di fratellanza e di vicinanza verso coloro che subiscono e soffrono impotenti questa terribile ingiustizia. All’evento di martedì prossimo si auspica la massima partecipazione.

cs Amministrazione Coriano