Coriano onora le vittime del coronavirus.

A Coriano il minuto di silenzio unito agli altri comuni d'italia per ricordare le vittime del coronavirus e onorare chi si sta impegnando in questa battaglia. Domenica Spinelli: "Coriano si unisce al dolore di tutte le famiglie di Bergamo e del Mondo. Difficile aggiungere altro in un momento così terribile se non l'invito da parte di tutta l'Amministrazione al rispetto delle regole. Impegniamoci a ridurre il contagio per salvare ogni vita umana, ognuno deve fare la propria parte."



