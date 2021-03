Coriano per Earth Hour 2021 al fianco del WWF

Il Comune di Coriano aderisce all'evento globale Earth Hour 2021, la più grande mobilitazione dei cittadini e di tutte le comunità del pianeta per la lotta al cambiamento climatico, promossa dal WWF. Si tratta di una manifestazione che quest'anno è alla sua tredicesima edizione , nata come evento simbolico per evidenziare l'urgenza e la necessità di contrastare ed arrestare il cambiamento climatico : Le luci di migliaia di edifici, palazzi, monumenti in tutto il mondo si spegneranno per un'ora dalle ore 20.30 alle 21.30 del 27 marzo. Nell'ultimo decennio si sono registrati gli anni più caldi e il 2020 è stato l'anno più caldo di sempre, insieme al 2016. Ogni anno, ogni giorno , affrontiamo le conseguenze del riscaldamento globale che mettono a rischio gli equilibri ecologici del Pianeta Terra e minacciano la sicurezza e l'esistenza stessa dell'umanità. Appaiono sempre più necessarie e urgenti azioni concrete che decarbonizzino e rivoluzionino in modo sistemico l'economia, inclusi il sistema energetico e dei trasporti, e occorrono scelte coraggiose nella gestione delle città e nella manutenzione del territorio e delle risorse naturali. L'edizione 2021 di Earth Hour coinvolte milioni di persone in tutto il mondo in un atto simbolico che si concretizza nello spegnimento di luci che assume un particolare rilievo, trasmettendo il messaggio che è necessario agire subito per contrastare il cambiamento climatico, perseguendo l'obiettivo di uno sviluppo sostenibile . L’Amministrazione comunale di Coriano ha quindi deciso di aderire all’invito e, come segno dimostrativo verranno spente per un'ora le illuminazioni del palazzo comunale in piazza Mazzini e del teatro Corte in via Garibaldi. L’Amministrazione estende l’invito a tutti i cittadini ad unirsi all’iniziativa con un semplice gesto: spegnere una luce di casa dalle 20,30 alle 21,30 nella serata di sabato 27 marzo, giorno di Earth Hour.

Coriano 26 marzo 2021