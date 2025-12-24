Coriano presenta ai sindacati un bilancio in salute e lo presenta in Consiglio Comunale Il comune di Coriano incontra le organizzazioni sindacali nell’ottica della trasparenza, del dialogo e della collaborazione. La proposta ieri in Consiglio Comunale.

Un bilancio stabile, un debito ormai vicino all’azzeramento e una programmazione di investimenti che conferma un trend positivo per il Comune di Coriano. Questo il quadro presentato nei giorni scorsi dall’Amministrazione comunale alle organizzazioni sindacali di CGIL, CISL e UIL, durante l’incontro annuale che anticipa l’approvazione del bilancio. Un bilancio presentato ieri, 23 dicembre, al Consiglio Comunale radunatosi nella sala della Biblioteca Battarra a Coriano. Al tavolo con i sindacati erano presenti il Sindaco di Coriano, Gianluca Ugolini, e il dott. Lorenzo Spataro, Responsabile dell’Area Servizi Finanziari. L’Amministrazione ha illustrato la situazione generale del Comune e il percorso sviluppato negli ultimi anni, con particolare riferimento al biennio 2024–2025 ed alle prospettive per il 2026. Il bilancio comunale si attesta attorno ai 14,3 milioni di euro, con un fondo cassa vicino ai 7 milioni. Il dott. Spataro ha offerto un quadro dettagliato del percorso di risanamento avviato nel tempo: dal debito di circa 18 milioni di euro del 2012 si arriverà a una previsione di circa 2 milioni nel 2028, liberando risorse da destinare a servizi e investimenti. “Dal 2023 è stato fatto un grande lavoro per far fronte alla spesa pubblica – ha spiegato il dott. Lorenzo Spataro – con l’obiettivo di ridurre progressivamente il debito e garantire un bilancio sostenibile. L’impegno sul sociale è una voce strutturale della programmazione, così come gli investimenti in lavori pubblici, mentre sui tributi manteniamo un ruolo di regolazione attento alle famiglie e alle fasce più fragili, senza alcun aumento delle aliquote e con una programmazione di riduzione sin dal prossimo anno.” Durante il confronto, le organizzazioni sindacali hanno avanzato proposte sull’addizionale IRPEF comunale, chiedendo un ampliamento delle soglie di esenzione e una semplificazione delle fasce di reddito. L’Amministrazione ha espresso disponibilità ad approfondire il tema a partire da gennaio 2026, riconoscendolo come un obiettivo strategico del mandato. È stato inoltre annunciato l’avvio di un confronto con Hera sul Regolamento TARI nei primi mesi del 2026. Accanto al risanamento dei conti, sono stati illustrati alcuni interventi strategici resi possibili dalla riduzione dell’indebitamento. Tra questi, la riacquisizione dell’immobile di via Martin Luther King, una struttura che il Comune era stato costretto a vendere negli anni passati. Grazie alle risorse di bilancio e agli introiti derivanti dall’alienazione del terreno di Raibano, il 12 dicembre 2025 è stato possibile acquisire nuovamente l’immobile per un importo complessivo di 222.000 euro, selezionando la migliore offerta pervenuta. “Un gesto che non ha soltanto un valore economico ma anche simbolico – ha evidenziato il Sindaco – perché riportiamo nel patrimonio comunale uno spazio strategico, segno concreto di una gestione sana e della volontà di restituire servizi ai cittadini.” Nel capitolo degli investimenti è stato richiamato anche il nuovo nido d’infanzia, un’opera da 4 milioni di euro, di cui 1 milione finanziato con fondi PNRR, senza ricorso a mutui, con conclusione prevista per il 2026. Un intervento che si inserisce nella volontà dell’Amministrazione di investire sulle famiglie e sulle nuove generazioni, accanto ai progetti educativi sviluppati in collaborazione con AUSL, che coinvolgono scuole primarie e secondarie e rappresentano un modello riconosciuto a livello territoriale. Ampio spazio è stato dedicato anche ai lavori pubblici e alla messa in sicurezza del territorio. Grazie ai finanziamenti legati alla ricostruzione post-alluvione 2023, sono stati completati gli interventi di riqualificazione dei guadi di Vallecchio, via Fiume e via Cella, mentre proseguono le opere inserite nel Piano Alluvione, tra cui la frana di Cavallino, la viabilità di Mulazzano e il ponte di via Scarica l’Asino. Sono inoltre già appaltati interventi di manutenzione straordinaria nei cimiteri di Coriano e Cerasolo e nell’area del pattinaggio di Cerasolo. Sul fronte del personale, l’Amministrazione ha illustrato il lavoro svolto per rafforzare una struttura che oggi conta 70 dipendenti. Nell’ultimo biennio sono state attivate oltre 30 progressioni orizzontali e 4 progressioni verticali, con ulteriori avanzamenti previsti nel 2026. Coriano si conferma inoltre tra i pochi Comuni a garantire forme di welfare aziendale e sanitario, con uno stanziamento medio annuo di circa 500 euro a dipendente dal 2025. “Il risanamento dei conti – ha sottolineato il Sindaco Gianluca Ugolini – ci ha permesso non solo di ridurre un debito che per anni ha rappresentato un ostacolo, ma anche di rimettere al centro le persone: i cittadini, attraverso nuovi servizi, e i dipendenti, attraverso percorsi di crescita e nuove opportunità professionali.” È stato infine ribadito il forte impegno sul fronte sociale, ambito che caratterizza l’azione della giunta fin dai mandati precedenti. La spesa sociale, pari a circa 960.000 euro, è destinata a interventi a favore di minori, persone con disabilità, anziani, inclusione lavorativa e servizi educativi in ambito scolastico. In questo quadro si inserisce anche la collaborazione istituzionale con realtà del territorio, come San Patrignano, la Comunità di Montetauro e la Comunità Papa Giovanni XXIII, finalizzata a percorsi di accompagnamento e inserimento lavorativo delle persone. Il confronto con le organizzazioni sindacali proseguirà nei prossimi mesi all’interno di un calendario condiviso, nella prospettiva di un dialogo costante, trasparente e costruttivo.



