Coriano: primo incontro pubblico sui profughi ucraini, attivata una mail.

Ce ne saranno altri a stretto giro di tempo, ma quello di ieri sera è stato il primo positivo incontro fra l’amministrazione comunale di Coriano e le famiglie di ucraini che vivono nel paese. Una cinquantina i presenti in Sala Isotta, al Teatro CorTe, per iniziare un percorso insieme e soprattutto per conoscere le modalità di accoglienza dei profughi, alcuni dei quali già arrivati. Presenti, per l’occasione, il sindaco Domenica Spinelli, gli assessori Beatrice Boschetti e Giulia Santoni per illustrare ai presenti le dinamiche in corso di definizione. “Dobbiamo fare in fretta, ma stare molto attenti – ha ribadito il sindaco Spinelli – perché di fronte ad un’emergenza del genere non dobbiamo farci trovare impreparati. In attesa che vengano definiti criteri e regole dai massimi organi di governo, a cominciare dalla Prefettura e dalla Provincia dove domattina (oggi, ndr) sarò presente insieme all’assessore Boschetti e all’incaricato locale della Protezione Civile Pasquale Mancini per avere ulteriori ragguagli, abbiamo deciso di mettere a disposizione una mail per avere un’idea del numero degli ucraini che sono in arrivo, sono arrivati o arriveranno a Coriano”.

La mail a cui, chiunque sia interessato, può scrivere, è: staff.sindaco@comune.coriano.rn.it Dovrà essere specificato il numero di ucraini da accogliere e anche le loro età per avviare, specie nei confronti di bambini ed anziani, tutte le prescrizioni del caso a cominciare da quelle sanitarie. Ad un prossimo incontro, che verrà fissato quanto prima, saranno portati a conoscenza i criteri e le regole decise in materia di profughi e, specificatamente, quello che Coriano potrà fare per garantire assistenza, sicurezza, benefici a persone disperate che fuggono dalla guerra.

