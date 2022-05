Coriano: Progetto Comune candida sindaco Gianluca Ugolini, La Spinelli capolista

Squadra che vince non si cambia. Semmai si rafforza. Progetto Comune ha presentato questa mattina, presso la Cantinetta della CorTe, il candidato sindaco e la lista dei 16 candidati consiglieri per le elezioni amministrative del prossimo 12 giugno. Gianluca Ugolini, vicesindaco ed assessore ancora per un mese, è il candidato sindaco nella linea di continuità amministrativa tracciata dai 10 anni di mandato da primo cittadino di Domenica Spinelli, capolista e protagonista anche in questa nuova esperienza. Continuità amministrativa, si è detto, senza smettere neanche un giorno. Con Ugolini candidato sindaco ecco gli altri candidati (in allegato tutti i particolari): Domenica Spinelli, Roberto Bianchi, Gaia Cecilia Codecà, Stefano Aluigi, Beatrice Boschetti, Anna Pazzaglia, Primiano Rosa, Gianluca Fabbri, Anna Pecci, Loris Mazzotti, Giulia Santoni e le cinque novità: Debora Vallorani, Antimo Di Giuseppe, Loretta Barbanti, Davide Mantani e Paolo Ottogalli. La squadra che attualmente siede in Consiglio comunale si ripresenta, dunque, al gran completo con l’entrata di 5 persone che rappresentano il valore aggiunto rispetto al percorso già fatto. 5 persone che hanno già collaborato con gli amministratori, che portano energia nuova. Vale il progetto, aldilà delle persone, un progetto amministrativo che dal 2012 ha restituito alla città la libertà e la dignità, un progetto che ha recuperato l’identità di Coriano e che continuerà su questa linea: dell’ascolto, dell’analisi, della capacità di sintesi nell’interesse dei singoli cittadini, mentendo libero il territorio da qualunque condizionamento esterno.

cs Coriano