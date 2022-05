Coriano: Progetto Comune, si parte

Progetto Comune, la lista civica che detiene la maggioranza in Consiglio comunale e che per due mandati (10 anni) ha espresso il sindaco nella persona di Domenica Spinelli, ha aperto ieri sera al Podere Bianchi la sua campagna elettorale in vista del voto del 12 giugno prossimo. Una partenza a tutto gas con oltre cento simpatizzanti per un brindisi insieme a tutta la squadra: il sindaco Domenica Spinelli, il vice Gianluca Ugolini e gli assessori hanno raccontato qualche aneddoto collegato all’attività amministrativa in preparazione della conferenza stampa dei prossimi giorni nel corso della quale verranno svelati e presentati il candidato sindaco, la lista e il progetto per la città. In un clima gioviale, reso tale anche dalla bella serata, sono state poste le basi per rilanciare l’azione di governo cittadino e l’entusiasmo dei tantissimi presenti sta a testimoniare quanto sia alto il riconoscimento per l’opera svolta da questa amministrazione. Il sindaco ha ringraziato tutti per la linfa vitale fornita in questi dieci anni con idee, progetti e iniziative “perché tutti insieme – ha detto - abbiamo migliorato la Coriano che abbiamo trovato nel 2012”.

cs PROGETTO COMUNE