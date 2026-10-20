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Coriano rende omaggio a Marco Simoncelli a 15 anni dalla scomparsa

Venerdì 23 ottobre alle ore 19, al Podio di via Garibaldi, la comunità si ritrova per ricordare il Sic

20 ott 2026
Coriano rende omaggio a Marco Simoncelli a 15 anni dalla scomparsa

Sono trascorsi quindici anni dalla scomparsa di Marco Simoncelli, ma il legame tra il campione e la sua città resta vivo. Venerdì 23 ottobre, alle ore 19, Coriano tornerà a riunirsi presso “Il Podio” di via Garibaldi per rendere omaggio al Sic, scomparso il 23 ottobre 2011 durante il Gran Premio della Malesia. All'iniziativa prenderanno parte il sindaco Gianluca Ugolini e l'Amministrazione comunale, che deporranno un omaggio floreale in memoria del pilota. Un appuntamento che si rinnova nel tempo e che rappresenta per Coriano un'occasione per ricordare non soltanto i successi sportivi di Simoncelli, ma anche la sua personalità, la spontaneità e il rapporto autentico con le proprie radici. Il Podio, nel cuore del paese, continua a essere un punto di riferimento per quanti desiderano ricordare Marco, un luogo in cui la memoria individuale diventa patrimonio condiviso di un'intera comunità. «Quindici anni sono passati, ma Marco continua a far parte della storia e dell'identità di Coriano – dichiara il sindaco Gianluca Ugolini –. Il suo talento lo ha portato a essere conosciuto e amato in tutto il mondo, ma ciò che lo rende ancora così vicino a noi è la sua umanità, quel modo spontaneo e genuino di essere che tutti ricordano. Il nostro pensiero va innanzitutto alla sua famiglia, per la quale il ricordo di Marco è una presenza quotidiana. Come comunità vogliamo continuare a custodire la sua memoria con affetto e riconoscenza». La commemorazione è aperta a tutta la cittadinanza, agli appassionati di motociclismo e a quanti desiderano condividere un momento di ricordo.

c.s. Comune di Coriano




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