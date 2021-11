Coriano: sabato al festa dell'albero

Sabato 27 novembre alle ore 10 l’Amministrazione comunale di Coriano celebra la Festa nazionale degli alberi con la piantumazione di un filare di pioppi cipressini in via Circonvallazione per delimitare e circoscrivere il parco Ivo Casadei con una barriera verde. Inoltre, verrà piantata una siepe sul lato di via Martin Luther King. All’evento è invitata tutta la cittadinanza, in particolare gli studenti e gli insegnanti della vicina scuola elementare Favini, il corpo delle Guardie Ecologiche volontarie, le associazioni ambientaliste e tutti coloro che hanno a cuore l’ambiente. “Continuiamo a piantare alberi e arbusti nei nostri parchi e nel nostro territorio – dice l’assessore all’Ambiente Anna Pazzaglia - perché gli alberi aumentano la biodiversità ecologica, depurano l’aria, migliorano il paesaggio, ci tutelano dal dissesto idrogeologico, abbassano la temperatura media, ci rinfrancano spiritualmente e catturano in modo naturale la CO2 emettendo ossigeno pulito”.

