Coriano: “Siamo nati per camminare", premiate le classi vincitrici.

Sabato 4 giugno, nei Giardini Ivo Casadei, il sindaco Domenica Spinelli e l'assessore all'ambiente e al turismo Anna Pazzaglia hanno premiato le classi vincitrici per il comune di Coriano di “Siamo nati per camminare”, la campagna regionale nell’ambito della mobilità scolastica. Si tratta, come noto, di un progetto che lavora per supportare il Pedibus e promuovere la mobilità pedonale, l’uso di autobus, del car sharing o car pooling, nei percorsi casa-scuola, per la promozione della salute e per l'attenzione alla sostenibilità. Nell’anno scolastico 2021-2022 hanno partecipato 3 plessi scolastici (Andersen, Don Milani, Favini), per un totale di 20 classi con 374 alunni. In tutta l’Emilia-Romagna hanno aderito 71 comuni con oltre 33 mila alunni IL CONTEST Per due settimane, tra il 28 marzo ed il 9 aprile scorsi, le classi si sono sfidate a chi si muoveva in maniera più sostenibile nel percorso da casa a scuola, lasciando a casa il più possibile l’auto e preferendo i piedi, la bici o il Pedibus. I partecipanti hanno risposto con creatività alla domanda chiave dell’edizione 2022 del contest, “A che gioco giochiamo?”, inventando e progettando giochi in strada in prossimità delle scuole o lungo i principali percorsi casa-scuola. La classifica dei vincitori è stata stilata dalla Regione Emilia-Romagna che ha elaborato i dati che ogni classe ha indicato su un tabellone. L'assessore Pazzaglia quest'anno ha voluto organizzare un momento di festa, anche per sopperire alla mancata premiazione dello scorso anno causa pandemia, allestendo l'area dei giardini Ivo Casadei con le cartoline disegnate e scritte dagli alunni. Sono stati predisposti anche gli attestati di partecipazione e i premi in denaro per le classi vincitrici. Sono state premiate: per gli spostamenti più sostenibili le classi Terza e Prima della Andersen e la 3B della Don Milani. Per il miglioramento delle abitudini le classi 5B e 3B della Favini e la Seconda della Andersen. A tutti gli intervenuti è stato donato un gadget educativo.

cs Comune di Coriano

