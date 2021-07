TTT Coriano: sinergie territoriali per il turismo, scelta vincente

La nostra partecipazione oggi alla presentazione esecutiva del progetto TTT tavolo turismo territoriale nella Repubblica di San Marino ha un valore che non è solo simbolico. Abbiamo creduto sin dal primo momento nel progetto, per il quale il Segretario Di Stato Federico Pedini Amati ha riunito tutti noi per condividere l’idea. Quando le idee sono energiche, innovative e, soprattutto, condivise istituzionalmente in maniera corretta e con forte determinazione allora il successo è garantito. È per noi un onore far parte, insieme ai 116 comuni e ai 10 castelli della Repubblica a questo Tavolo. Coriano, San Leo e Montefiore Conca sono 3 comuni nelle immediate vicinanze di San Marino, promuovere insieme ad uno Stato Estero le nostre eccellenze per noi vuol dire ossigeno e strumenti che sono indispensabili a riattivare la nostra economia territoriale rurale che ha lunga storia, tradizioni e cultura. Oltretutto, l'opportunità per San Leo e Montefiore Conca di sedere in questo primo anno di attività al tavolo della governance del TTT in rappresentanza della Provincia di Rimini, ha dimostrato fattivamente che "uno vale uno", come promesso dal Segretario di Stato Federico Pedini Amati. Con l'occasione abbiamo donato un pensiero al Segretario di Stato Federico Amati Pedini che ha colto il nostro appello di città a vocazione rurale ma con l'ambizione di essere Turistiche mettendosi in rete come territorio. Abbiamo inoltre consegnato al Segretario Generale Ministero Turismo Lorenzo Quinzi un omaggio per il Ministro del Turismo Garavaglia, che è dovuto partire anticipatamente,con l’invito a venire in visita istituzionale per assaporare luoghi, prodotti enogastronomici e accoglienza che in campagna ha un valore inestimabile.

I sindaci di Coriano, San Leo e Montefiore Conca Domenica Spinelli, Leonardo Bindi e Filippo Sica



